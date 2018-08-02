重要通告 港股直擊

永利澳門(01128)公布，截至6月底止第二季純利1.6億美元，按年增長56.23%。

集團第二季經調整後的物業EBITDA為3.52億美元，按年增長18.26%；於上半年，經調整後的物業EBITDA為7.74億美元，按年增長31%。

永利澳門第二季經營收益11.64億美元，按年增長12.46%。其中，娛樂場經營收益9.98億美元，按年增長10.76%。

旗下永利澳門項目娛樂場收益4.73億美元，按年跌18.1%，貴賓業務賭枱轉碼數139.3億美元，按年跌13.1%，賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.56%，低於2.7%至3%的預期範圍，及去年第二季錄得的3.53%。中場業務方面，賭枱投注額為12.9億美元，按年升21.1%，賭枱贏額為2.52億美元，按年升13.8%，賭枱贏額百分比為19.5%，低於去年同期的20.8%。其非娛樂場收益為7000萬美元，按年升15.9%。

永利皇宮項目方面，娛樂場收益5.25億美元，按年升62.4%。貴賓業務賭枱轉碼數140.3億美元，按年升20.9%，賭枱贏額佔轉碼數百分比為3%，於2.7%至3.0%的預期範圍內及高於去年同期的2.18%。中場業務賭枱投注額為12.2億美元，按年升67.2%，賭枱贏額為2.81億美元，按年升66.3%，賭枱贏額百分比為23%，略低於去年同期的23.1%。永利皇宮的非娛樂場收益9560萬美元，按年升30.6%。