今日 12:38
重要通告
港股直擊
西王置業(02088)預期，截至今年6月底止半年盈利將增加3600萬元(人民幣‧下同)。去年同期盈利為345.2萬元。
盈利增加主要由於其他收入大幅增加。
該公司預期本月公布中期業績。
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