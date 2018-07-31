今日 12:11
重要通告
港股直擊
理文造紙(02314)公布截至6月底止半年業績，盈利29.8億元，按年升35.87%。每股盈利66.52仙，派中期息每股20仙。
期內收入163.69億元，按年升43.09%。
和記大廈明年重建 2023落成
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大腸癌篩查擴年齡層惠及255萬人
紀曉風
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【信報月刊】美國華人學者受排擠 惟恐被錯…
港股與騰訊步入關鍵位
恒昇
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今日信報
【信報月刊】港股完成調整目標逾七成
The US is at risk of losing a trade war with China
Joseph E. Stiglitz｜ EJ Insight
劉小鷹今年主攻區塊鏈 豪言投資千初創 劍指獨角獸
StartupBeat
多原因支持增A股配置
王良享
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財富管理
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羅斯:美經濟良好 有條件對華持強硬立場
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三國央行本周議息 美滙顯著回落
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【國際早班車】卡特彼勒次季多賺逾倍 調高全年盈測
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差估署樓價指數連續20個月破頂
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恒指低開69點 騰訊創近九個月低
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