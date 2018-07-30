重要通告 港股直擊

思城控股(01486)預期，截至今年6月底止半年盈利將按年增長超過5倍。去年同期盈利343萬元。

盈利增長主要由於新確認合約金額持續增長，同時新業務開拓新收入來源，並受集團收益上升所帶動。