重要通告 港股直擊

招商局置地(00978)宣布，參股開發位於從化的住宅土地，將持股25%。

該地塊總佔地面積約12.39萬平方米，總建築面積不逾30.9萬平方米，用途為住宅用地第二類。

集團表示，與保利房地產旗下廣州金地，以及金茂天津擬透合營公司廣州誠品置業開發上述地塊，集團、廣州金地及金茂天津將持股25%、50%及25%，地價承擔為23.44億元(人民幣．下同)，開辦資金1000萬元。

廣州誠品置業註冊資本為1000萬元，由廣州金地出資，其後註冊資本將增至8.4億元，由各合營夥伴出資。