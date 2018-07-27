重要通告 港股直擊

中國建築(03311)公布，旗下附屬公司中建國際投資及中建國際工程，與中建二局及滁州同創，成立滁州合營企業，以投資安徽省滁州PPP項目。

合營註冊資本1億元，各方按比例出資，中建國際投資及中建國際工程分別持有合營64%及5%；中建二局及滁州同創則分別持有1%及30%。

滁州項目為位於滁州經濟技術開發區的滁州原創科技城一期PPP項目，包括建設辦公室大樓、一個公共實驗室、住宅樓宇、花園及附連設施，項目的地上及地下建築面積估計分別為35.52萬平方米及12萬平方米。