今日 16:50
重要通告
港股直擊
國際家居零售(01373)公布，截至4月底止年度業績，盈利1.05億元，按年增長19.83%，每股盈利14.6仙，派末期息7仙。
期內，收入22.3億元，按年上升5.64%。
5G頻譜大增 趕2020年推出
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美歐貿易休戰 集中火力抗華
急症科醫生鍾浩然：大部分病症可在30秒內…
譚淑美
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Facebook慘跌有感
畢老林
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當道指新貴遇上世界首富
China to adopt modest easing to stimulate growth
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
CoWork 2.0社群為本
StartupBeat
短期衝擊 未破壞上行周期
祈連活(John Greenwood)
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財富管理
美眾院通過國防授權法案 限中國對美投資
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特朗普自稱取得貿易勝利
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港股甫開挫逾150點 吉利再插逾4%
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美參議院通過降低涉中國商品關稅議案
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【國際早班車】英特爾數據中心收入遜估計 市後股價滑
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中美世貿會議激辯 中國被斥操控經濟
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【盤房來料】中國鐵塔缸邊友無心認購
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開市焦點:早段料偏軟 留意科技股
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港一手私樓潛在供應9.3萬伙 減少3000伙
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