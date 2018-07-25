今日 18:32
重要通告
港股直擊
中信大錳(01091)公布，截至今年6月底止中期盈利8588.4萬元，按年增22.67%。每股盈利2.51仙，不派中期息。
期內，收益32.63億元，按年增18.8%。
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