今日 20:18
重要通告
港股直擊
金界控股(03918)公布，截至6月底止，中期盈利1.8億(美元‧下同)，按年增19.58%，每股盈利4.15仙，派中期息2.49仙(相當於19.3港仙)。
期內，收入7.33億元，按年增82.51%。
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