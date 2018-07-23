重要通告 港股直擊

慕容控股(01575)公布，預期截至今年6月底止半年盈利將按年大幅增長，去年同期盈利5656.4萬元人民幣。

盈利增加主要由於產品的需求增加以致收入增加，以及有效的成本控制所致。