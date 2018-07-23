重要通告 港股直擊

康寧醫院(02120)預期，截至6月底止中期純利按年增長50%以上。

集團表示，增長主要由於溫州怡寧老年醫院、衢州怡寧醫院和平陽康寧醫院床位使用率提升較快，期內貢獻利潤，而去年同期則錄得虧損。