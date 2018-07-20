重要通告 港股直擊

力寶(00226)及香港華人(00655)公布，出售力寶證券全部已發行股本予國際資源(01051)，作價3.49億元。

力寶證券主要業務為投資控股，其附屬公司主要從事證券及商品經紀、基金管理及放債業務。

預期香港華人將錄得收益約1.47億元，力寶集團應佔出售事項之收益約1.05億元。

力寶及香港華人董事會認為，出售事項是香港華人變現良機，可騰出更多資金用於營運及把握任何嶄新投資機會，從而提升股東價值。出售事項之所得款項淨額，擬用作香港華人集團之一般企業用途。