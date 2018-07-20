重要通告 港股直擊

常茂生物(00954)公布，截至6月底止，中期綜合淨利潤很有可能按年大幅上升，去年同期盈利60.8萬元人民幣。

該公司指，中期業績上升主因是一些主要有機酸產品的平均售價按年有所提高，令毛利率上升所致。