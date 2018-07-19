今日 22:58
重要通告
港股直擊
大眾金融控股(00626)公布，截至今年6月底止，中期盈利2.61億元，按年上升9.55%，每股盈利23.8仙，派中期息5仙。
期內，營業收入8.33億元，增長6.08%。
銀行半年內開放API更易格價
今日信報
天寰每呎4.1萬冠絕九東
作者Jim Davis： 加菲貓不是橙…
譚淑美
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今日信報
股市兩極化逼近改變臨界點
呂梓毅
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今日信報
淡市炒短線 強勢股回吐
陸文
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今日信報
Why Hong Kong’s property bubble won’t burst anytime soon
Michael Chugani｜ EJ Insight
Farseer用大數據掌輿情 助公關券商洞悉先機
StartupBeat
盈利表現與貿易戰角力
梁振輝
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財富管理
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商務部:美升級貿易戰 中方不得不反制
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【盤房來料】逛書展掃書 好過入魚缸掃貨輸
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團體聯署抗議政府打壓政治異見者
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