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今日 22:57 重要通告 港股直擊

雅居樂組合營開發山東休閒特色小鎮項目

雅居樂(03383)公布，與威海藍創成立合營公司，註冊資本1億元(人民幣‧下同)，雙方各自擁有合營公司84.8%及15.2%股權。

另外，雅居樂同意向合營公司進一步出資約45.5億元，以投資及開發位於中國山東省威海市威海南海新區的雅居樂體育休閒特色小鎮項目的一期項目。

至於二期項目的投資及開發條款一旦經落實及同意，訂約方將訂立另一份協議記錄該投資。

董事會相信，投資及開發威海雅居樂體育休閒特色小鎮項目將加強集團於中國房地產市場的地位，讓集團產生收入，並為集團提供資本升值潛力。

下載港交所通告原文

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