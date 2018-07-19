重要通告 港股直擊

卡森國際(00496)公布，旗下非全資附屬Kasen Paper收購柬埔寨地皮，作價2400萬美元(約1.87億港元)。

該地皮由位於柬埔寨斯敦豪特別經濟區內Phum 2, Kampenh Commune約一幅地塊組成，總地盤面積約80萬平方米，目前空置並獲准作農業用途。

該公司表示，收購完成後，將申請變更該地皮的許可用途，費用約5000美元(3.9萬港元)。

目前，預計該地皮將作為土地儲備，將用以開發造紙廠房，以開發及經營Kasen Paper在特別經濟區的造紙項目。