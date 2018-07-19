重要通告 港股直擊

國微技術(02239)公布，預期截至今年6月底止，中期將虧損不超過100萬美元，去年同期為盈利347.58萬美元。

該公司指出，虧損主要由於視密卡產品和移動銷售終端機產品的收入下滑所致。