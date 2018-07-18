今日 08:24
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港股直擊
滙豐控股(00005)公布，昨日(17日)於倫敦證券交易所回購301.51萬股，作價介乎7.031英鎊至7.093英鎊。
按每股加權平均價7.063英鎊計算，涉資2129.54萬英鎊(約2.19億港元)。
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