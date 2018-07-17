今日 08:51
重要通告
港股直擊
滙豐控股(00005)公布，周一(16日)於倫敦證券交易所回購259.58萬股股份，作價介乎7.024英鎊至7.121英鎊。
按每股加權平均價7.0638英鎊計算，涉資1833.62萬英鎊(約1.90億港元)。
下載港交所通告原文
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