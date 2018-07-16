重要通告 港股直擊

正道集團(01188)公布，訂立3份獨立有條件股權轉讓協議，出售其於佳貝思所持全部25%權益，總代價約8861.41萬元人民幣(約1.06億港元)。

佳貝思為中外合資企業，主要從事鋰離子電池業務。3份協議的買方分別為西藏華冠、余姚嘉成及珠海盤實。

董事會認為，佳貝思出售事項將不會對該公司之業務營運或表現造成重大不利影響。

該公司指，佳貝思出售所得款項淨額估計約8736.5萬元人民幣(約1.05億港元)，擬用作發展及擴充高科技電動車業務，預期出售所得款項淨額將於完成後12個月內全數動用。