今日 18:14
重要通告
港股直擊
中興通訊(00763)公布，根據BIS於本月13日(星期五)發布的命令，已終止4月15日禁令，並將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移除，上述事項自禁令解除令發布之日起生效。
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