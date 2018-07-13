重要通告 港股直擊

瑞斯康(01679)預料，截至今年6月底止，中期業績將錄得虧損，去年同期盈利149.1萬元人民幣。

該公司指出，中期由盈轉虧，主要因為毛利按年下跌，以及期內未有再次錄得相關稅項抵免。