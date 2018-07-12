今日 16:53
重要通告
港股直擊
合一投資(00913)公布，預期截至6月底止中期業績，綜合淨虧損將按年大幅減少，主要是由於上市投資虧損減少。
去年同期虧損5.29億元，每股虧損0.3元。
該公司預期8月公布中期業績。
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