重要通告 港股直擊

首創鉅大(01329)公布，附屬公司以3.62億元人民幣，投得南寧一幅土地，預計發展為奧特萊斯商業綜合項目。

該土地面積約10.2萬平方米，該公司董事會相信，收購擴大其於南寧之現有投資組合。