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今日 18:48 重要通告 港股直擊

太保夥瑞房等組合資拓滬房產項目

中國太保(02601)宣布，旗下附屬太保壽險與瑞安房地產(00272)、永業集團，訂立合資經營合同，各方同意成立合資公司，以在上海市黃浦區的地塊進行房地產開發項目。

合資公司成立後，太保壽險、瑞房及永業集團將分別持有合資公司70%、25%及5%的股權。

該地塊是位於黃浦區的商用及辦公用地塊，土地面積約3.5萬平方米，擬在目標地塊上建造的綜合性房地產項目，包括3棟辦公樓及商業設施。

集團表示，項目建設完成後，將用作自用辦公，以滿足集團上海地區的中長期辦公需求。

下載港交所通告原文

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