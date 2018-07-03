重要通告 港股直擊

恩達集團控股(01480)公布，預期截至6月底止，中期盈利將按年大幅上升逾1倍，去年同期盈利833.5萬元。

該公司指出，預期盈利上升，主要由於銷售訂單增加導致收益上升，以及生產設施改善及優化。