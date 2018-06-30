今日 08:43
重要通告
港股直擊
滙能集團(01539)公布，截至3月底止全年業績，股東應佔溢利1.26億元，按年增長69.71%，每股盈利25.1仙，不派末期息。
期內，收入2.78億港元，按年增加8.39%。
新居屋研減價10月重啟申請
今日信報
樓花每批賣20%單位 堵「唧牙膏」推盤 …
【信報月刊】利用大行報告揀股 小心超…
收復250天線 寄望七翻身
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方立祺
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今日信報
下半年減科技增防守板塊
黃培芬
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財富管理
Dollar trend, US-China trade talks key to HK equity outlook
Eric Lui｜ EJ Insight
無人販賣機自製足球Tee
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期指夜市收報28644 低水311點
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歐盟峰會達成貿易共識 容克將訪美化解糾紛
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美銀美林:股票基金上周流失2340億
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歐盟達成難民協議 德股彈逾1%
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聯儲局通脹達標 美股中段續飆逾200點
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