今日 07:37
重要通告
港股直擊
保德國際發展(00372)公布截至3月底止全年業績，期內虧損收窄至3682.8萬元，每股基本虧損2.16仙，不派息；前一年度錄得虧損12.94億元。
期內，收入19.84億元，按年增長127.82倍。
鐵塔闖關集資780億今年稱王
今日信報
尚璽挑戰九龍迷你戶呎價紀錄
在港多哥政治難民 加入黑人足球隊突破困境
張綺霞
｜
今日信報
內房股逢高減持無蝕底
陸文
｜
今日信報
貿戰打敗降準 短期易跌難升
恒昇
｜
今日信報
歐央行政策 紓緩聯儲加息衝擊
Robert Carnell
｜
財富管理
The little-known friendship between Singapore and N Korea
Simon Shen｜ EJ Insight
微軟安永拓智能合約 藉區塊鏈管理遊戲版權
StartupBeat
樂視網:不悉FF資金來源與賈躍亭有否關係
中國財經 ｜ 昨日 21:52
【EJFQ短評】石藥跌至主要支持 不宜失守
即巿股評 ｜ 昨日 21:29
電訊數碼全年多賺34% 息6仙
重要通告 ｜ 昨日 22:37
拉加德:貿易戰風險令人感沮喪
國際財經 ｜ 昨日 22:13
港鐵:單方面揣測對事件毫無幫助
時事脈搏 ｜ 昨日 23:27
貿戰升溫憂慮緩和 美股早段靠穩
國際財經 ｜ 昨日 21:44
歐盟將公布鋼鋁臨時措施 或實施關稅及配額
國際財經 ｜ 今日 00:13
白宮經濟師:外國在美投資大升
國際財經 ｜ 今日 01:46
香港信貸全年多賺8% 息1.2仙
重要通告 ｜ 昨日 22:22
威高國際全年轉賺526萬 息0.5仙
重要通告 ｜ 昨日 22:05
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞