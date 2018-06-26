今日 22:37
重要通告
港股直擊
電訊數碼控股(06033)公布，截至3月底止全年業績，盈利1.28億元，按年增長34.08%，每股盈利32仙，派第4次中期息6仙。
期內，收入12.98億元，按年上升18.8%。
小米未煲滾 首日孖展僅46億
今日信報
黃建業：港樓升勢未見盡頭
30年修畢學士學位學者 黎志邦講香港點解…
譚淑美
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貿戰打敗降準 短期易跌難升
恒昇
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中國下半年經濟兩大挑戰
溫天納
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今日信報
The little-known friendship between Singapore and N Korea
Simon Shen｜ EJ Insight
微軟安永拓智能合約 藉區塊鏈管理遊戲版權
StartupBeat
環球經濟增長見頂 通脹升溫
Keith Wade
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財富管理
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即巿股評 ｜ 今日 13:09
挫456點後拗腰 港股中午跌62點
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內媒再發文維穩 A股扛得過長期貿易戰
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美限中資併購 普衡:財務投資有助通過審查
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港股兩日挫457點 國指四連跌收九個月低
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港股跌幅收窄 騰訊試250天線 藥股硬淨
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港股午後倒升 惟內房續捱沽
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林鄭:已向韓正表達本港對大灣區看法
時事脈搏 ｜ 今日 16:43
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