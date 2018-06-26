今日 20:59
重要通告
港股直擊
裕田中國(00313)預期，截至3月底止，全年虧損將按年增加約20%，上一年度虧損為3.44億元。
該公司表示，虧損增加，主要是長沙奧特萊斯項目拆除部分已完工待售物業相關的一次性支出。
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