重要通告 港股直擊

大眾金融控股(00626)公布，董事會宣派截至今年度中期股息每股5仙。

股息將於8月8日(周三)以現金支付。

該公司指出，上述宣派的股息並不應被視為今年12月底止年度溢利水平的指標。