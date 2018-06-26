今日 12:28
重要通告
港股直擊
興勝創建(00896)公布，截至今年3月底止全年盈利6.16億元，按年增19.22%。每股盈利62.4仙，派末期息5仙。
期內，營業額28.5億元，按年跌11.4%。
小米未煲滾 首日孖展僅46億
今日信報
黃建業：港樓升勢未見盡頭
30年修畢學士學位學者 黎志邦講香港點解…
譚淑美
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貿戰打敗降準 短期易跌難升
恒昇
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中國下半年經濟兩大挑戰
溫天納
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今日信報
The little-known friendship between Singapore and N Korea
Simon Shen｜ EJ Insight
微軟安永拓智能合約 藉區塊鏈管理遊戲版權
StartupBeat
環球經濟增長見頂 通脹升溫
Keith Wade
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財富管理
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【EJFQ信析】死亡交叉泛濫 後市凶多吉少
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美擬限華投資 習近平強調以牙還牙
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波音獲20架787客機確認訂單
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人民日報:各國正聯手反擊美國貿易大棒
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美滙下滑 難扭金價微跌
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