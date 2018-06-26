重要通告 港股直擊

創達科技(01322)宣布，全資附屬CW Advanced Technologies(CWATL)向香港高等法院提交清盤呈請。同時，委任羅申美企業顧問的馬德民及黃國強為CWATL的聯席及個別臨時清盤人。有關申請初步聆訊定於明早進行。

公司認為，申請清盤對保護CWATL的業務及資產屬必要。

公司指出，有關剩餘系列一票據於昨日(25日)到期，其無法贖回有關票據，已構成違約行為。集團擬盡快開始聯絡票據持有人。

公司目前仍進行日常運營，正評估清盤呈請對其運營的影響。