重要通告 港股直擊

永盛新材料(03608)公布，獲港交所同意可進行建議分拆滌綸長絲生產業務。

該公司指出，建議分拆的準備工作正在進行，惟尚未委任保薦人及尚未向港交所作出上市申請，以將滌綸長絲生產業務於主板獨立上市。