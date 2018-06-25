今日 19:57
重要通告
港股直擊
永盛新材料(03608)公布，獲港交所同意可進行建議分拆滌綸長絲生產業務。
該公司指出，建議分拆的準備工作正在進行，惟尚未委任保薦人及尚未向港交所作出上市申請，以將滌綸長絲生產業務於主板獨立上市。
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簡卓峰
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Dr. Winnie Tang｜ EJ Insight
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下半年走勢趨穩 仍需注意風險
陳致強
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