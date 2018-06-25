重要通告 港股直擊

華夏動漫(01566)預期，截至3月底止全年業績，股東應佔溢利按年顯著減少約33%，上一年度盈利9484萬元。

該公司稱，盈利減少，主要由於期內貿易業務收入預期將減少約27.6%；同時，持作買賣投資的兩家上市公司股份，來自公平值變動的巨額虧損約3020萬元。

不過，期內來自主題遊樂園業務的收入，預期將增加約1.02倍，由於自去年1月完成收購後來自Sega Live Creation Inc.(現稱CA Sega Joypolis Limited)的收入貢獻。