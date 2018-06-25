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今日 10:00 港股直擊 香港財經 重要通告

【新股追蹤】美團點評同股不同權申上市

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內地生活服務電子商務平台美團點評，正式向港交所遞交上市申請，會以同股不同權方式上市，將成為另一隻同股不同權新股。早前市場傳該公司計劃集資60億美元(約468億港元)。

美團點評股份將分為A類及B類，A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人每股可投一票。其中，創辦人、主席兼首席執行官王興持約5.73億股A類股份；另外兩名創辦人穆榮均及王慧文分別持有近1.26億股及3640萬股A類股份。

目前，王興、穆榮均及王慧文持股約11.44%、2.51%及0.73%；騰訊(00700)持股約20.14%；紅杉資本持股約11.44%；其他股東還包括摯信資本、高瓴資本、老虎環球、DST、今日資本、新加坡政府投資公司GIC及Booking Holdings等。

集團計劃將集資所得款項淨額用於技術升級並提高研發能力、開發新服務及產品、選擇性尋求收購或投資於與公司業務互補且與公司策略一致的資產及業務，以及作營運資金及一般企業用途。

美團點評三個業務分別為餐飲外賣；到店、酒店及旅遊；以及新業務及其他。集團於2017年度經營虧損38.26億元(人民幣‧下同)；經調整虧損淨額28.5億元。

聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及美銀美林。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

下載港交所通告原文

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