今日 08:44
重要通告
港股直擊
御佳控股(03789)公布截至3月底止全年業績，純利5606萬元，按年下跌12.11%，每股基本及攤薄盈利4.67仙，不派息。
期內，收益6.73億元，按年增長11.5%。
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