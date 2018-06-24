重要通告 港股直擊

CWT INT'L(00521)宣布，旗下兩家間接全資附屬公司分別出售ARA-CWT Trust的40%股權及Cache Property的60%股權，代價分別為1.68億元和1.31億元。

該公司表示，出售事項將實現收益約2.79億元，擬用作一般營運資金及其他投資。

ARA-CWT Trust主要提供物業基金管理服務，而Cache Property主要提供物業管理、租賃管理、市場推廣服務及專案管理服務。

展望未來，該公司將更加集中發展綜合物流服務、國際大宗商品貿易及金融服務等業務。