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今日 18:18 重要通告 港股直擊

信邦控股斥5310萬收購德國模具製造商

信邦控股(01571)宣布，公司於德國註冊的間接全資附屬公司Keen Point(Europe)GmbH以總代價580萬歐羅(相當於約5310萬港元)，收購一間德國模具製作公司全部股權，以公司內部資源撥付。

收購的德國公司位於距離法蘭克福約300公里的巴特薩爾茨烏夫倫，主要從事生產塑膠注塑模具，其產品用於生產汽車零件，該公司亦為生產汽車揚聲器網蓋所須模具的市場領導者。公司管理層相信，預期收購事項可促進集團提升其為客戶開發新產品的能力及技術知識的計劃。

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