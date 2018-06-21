重要通告 港股直擊

聯合醫務(00722)公布，以代價6592萬元出售上環物業。

該物業為位於上環永樂街148號南和行大廈18樓的第1至5號辦公室。

出售事項所得款擬用作一般營運資金，預期將錄得賬面收益約880萬元。