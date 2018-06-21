今日 19:27
重要通告
港股直擊
維珍妮(02199)公布，預期截至3月底止年度盈利按年顯著增長，去年同期盈利9763.5萬元。
該公司指出，盈利顯著增長，主要由於客戶訂單增加，以及越南工廠持續提升效率所致。
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