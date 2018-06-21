重要通告 港股直擊

亞洲電視(00707)公布，全資附屬公司亞視數碼媒體與深圳廣播電影電視集團(深廣電)訂立不具法律約束力的戰略框架合作協議，擬於深圳前海建立合營公司，建立業務平台開展合作項目。

根據協議，深廣電將在深廣電平台上建立一個亞視數碼媒體區域，亞視數碼媒體將介紹並推廣其電影和視頻。深廣電亦會協助亞視數碼媒體加入城市聯合網絡電視台會員平台，共享資源降低新媒體的建設成本和運營成本。

深廣電為國有企業，擁有11個電視頻道和4套廣播頻率，並在不同行業擁有20多家運營公司。