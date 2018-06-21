江蘇寧滬高速公路(00177)宣布，夥控股股東交通控股及其聯繫人京滬公司等組建傳媒公司江蘇交通文化傳媒。
集團將持有傳媒公司30%，出資6000萬元(人民幣．下同)；交通控股出資1億元，持股50%；京滬公司持股10%，出資2000萬元；另外東方經管公司及東方路橋公司分別出次1000萬，各持股5%。
傳媒公司經營範圍包括，設計、製作、代理國內各類廣告；市場營銷策劃；室內外裝飾工程；印刷印務，出版；設備設施租賃；旅遊景區開發；影視策劃製作，影視文化項目開發及投資。
江蘇寧滬高速公路(00177)宣布，夥控股股東交通控股及其聯繫人京滬公司等組建傳媒公司江蘇交通文化傳媒。
集團將持有傳媒公司30%，出資6000萬元(人民幣．下同)；交通控股出資1億元，持股50%；京滬公司持股10%，出資2000萬元；另外東方經管公司及東方路橋公司分別出次1000萬，各持股5%。
傳媒公司經營範圍包括，設計、製作、代理國內各類廣告；市場營銷策劃；室內外裝飾工程；印刷印務，出版；設備設施租賃；旅遊景區開發；影視策劃製作，影視文化項目開發及投資。
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