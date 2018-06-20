今日 19:28
重要通告
港股直擊
開明投資(00768)公布，截至3月底止，全年虧損2149.24萬元，每股虧損2.03仙；不派末期息。
該公司去年盈利482.89萬元，每股盈利0.46仙。
期內，收入錄得負數1426.6萬元。
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