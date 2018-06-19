今日 08:48
重要通告
港股直擊
綠地香港(00337)建議發行美元面值債券，目前債券的本金額、利息及到期日等條款及條件仍未落實。
集團表示，擬將所得款項淨額，用作為其境外債務進行再融資及用作一般企業用途。
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