重要通告 港股直擊

中國擎天軟件(01297)宣布，與平保(02318)旗下的全資子公司平安科技簽訂戰略合作協議，共同發展新型智慧城市產品。

根據合作協議，雙方將在智慧城市、政府公共服務、社會治理、生態城市建設等項目合作，以提供完整的新型智慧城市解決方案，亦會在基於稅務貿易金融、綠色工業的行業互聯網平台領域深度合作。

集團相信，與平安科技的強強聯手，能整合雙方的優勢、經驗、技術及市場資源，更將共同創造更多數據使用場景，釋放新型智慧城市解決方案的市場潛力，為其未來業務及收入注入強大的增長動力。