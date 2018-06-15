重要通告 港股直擊

高偉電子(01415)公布，預期截至今年6月底止，中期將錄得虧損，去年同期盈利902.5萬美元。

該公司指出，轉盈為虧，主要是智能手機行業需求疲軟令銷售減少；及來自市場上其他供應商的競爭更趨激烈所致。