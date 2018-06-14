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下半年再加息2次 道指挫119
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「兩檢」草案最快今晚通過
登珠峰最年輕港人 陳家希年少瘋狂
潘天惠
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美加息或提速 港利率勢上調
呂梓毅
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強股愈強 波幅擴大
陸文
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Finally, US is taking China seriously
Frank Ching｜ EJ Insight
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資金有價
陸庭龍
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財富管理
美聯儲加息0.25厘 今年再加2次
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下半年再加息兩次 道指挫119點
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【EJFQ信析】實質利率超低 美股蓄勢狂升
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格林斯平:美國經濟正走下坡
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白宮傳阻美國會廢除中興和解協議
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【國際早班車】岡拉克:美加息之際財赤擴大如同自殺
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鮑威爾:穩步推進縮表 維持2%通脹目標
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期指夜市收報30783 高水58點
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靜候美息公布 道指中段欠方向
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報道:美國最快周五公布中國關稅清單
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