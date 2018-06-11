今日 17:48
重要通告
港股直擊
裕元工業(00551)公布，今年首5個月綜合累計經營收益淨額40.21億(美元‧下同)，按年增8.34%。
單計5月份，綜合經營收益淨額8.76億元，按年增8.26%。
美拒簽G7聲明 港股添震盪
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新三板+H查詢激增趕年底上市
AI智能 3歲細路都不如
占飛
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人幣資產長遠前景可期
溫天納
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美元見利淡交叉 金價有望回穩
黃美斯
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Why China stock market remains lackluster
Jiang Han｜ EJ Insight
中佬3D打印首飾發圍 迎個性化潮流 轉型殺出血路
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馬來西亞─短期挑戰 長期機遇
陳致強
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