重要通告 港股直擊

晶門科技(02878)公布，以總作價3689萬元，向獨立第三方出售微晶先進光電科技(APT)約7.34%股份。交易完成後，集團不再持有APT權益。

APT主要從事投資控股及原材料及機器的訂單交易，主要產品包括高亮度發光二極管(LED)，其持有約75%權益的主要附屬公司，在中國從事電子產品製造及交易。

該公司指，多年來持有APT股份作為長期投資，預期出售APT股份不僅帶來可觀的賬面溢利，同時可以增加營運資金。該公司預期出售獲得收益淨額250萬美元(約1940萬港元)。